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幫派脅迫越南女子賣淫 警逮5人送辦

2022/1/22 13:30
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（中央社記者劉建邦台北22日電）37歲張姓天道盟幫派份子為首的犯罪集團在雙北市、桃園等處設應召站，並以暴力方式強逼越南籍女子賣淫。警方獲報後，循線逮捕張男等5人送辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，偵一隊隊長曾逸群表示，經長期蒐證，發現有幫派分子以暴力脅迫外籍女子從事性交易，經查有天道盟背景的張姓男子等人涉嫌。

警方查出，張姓男子近期在桃園市中壢區、平鎮區承租大樓套房當應召站，先在網路社群論壇等處貼廣告吸引客源，再以暴力方式控制越南籍女子行動，威脅從事性交易。

警方說，1名游姓男子去年8月間在街頭與1名越南籍女子發生糾紛，雙方互相拉扯，經員警介入偵辦發現，游姓男子與賣淫集團有關聯，立即布線查緝。

經查，游姓男子為賣淫集團成員，集團主嫌為張姓男子，游男則是協助仲介越南籍女子來台，張男等人以巧列各種名義扣留護照，再以暴力方式威脅女子賣淫，並抽取佣金。

警方組專案小組追查，20日見時機成熟，前往桃園等處搜索，逮捕張姓男子等5人到案，查扣新台幣60餘萬元、毒品等物。初步估計，以張男為首的應召站，每天賺取約6萬元，1年多來不法獲利近千萬元。

警詢後依組織犯罪防制條例、人口販運防治法等罪嫌把張姓男子等5人移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110122

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