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評浩鼎案公訴檢察官未達良好遭撤銷 士檢將上訴

2022/1/22 18:10
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（中央社記者蕭博文台北22日電）士檢以檢察官林在培論告浩鼎案怠於執行職務等理由，將他職務評定為未達良好。案經林在培興訟，法院判林勝訴，撤銷未達良好的處分；士檢今天表示，將依法上訴，以正視聽。

士檢於民國106年間以浩鼎生技董事長張念慈以3000張浩鼎股票行賄前中研院院長翁啟惠為由，將翁啟惠、張念慈依貪污罪起訴；108年間，檢方在一審無罪後放棄上訴而確定，林在培即是本案公訴檢察官，負責蒞庭、論告。

108年間，士林地檢署以林在培承辦浩鼎案未依指示送閱論告書，還在最終言詞辯論前幾天才將被告的500頁答辯狀交給協辦的主任檢察官，欠缺敬業精神、怠於執行職務，綜合考量平時考評紀錄後，將107年的年終職務評定為未達良好。

林在培不服，向台北高等行政法院提起訴訟，否認有怠於執行職務等情事；北高行認為，林在培107年5月1日至8月28日間的平時考評由同年8月29日才就任的主任檢察官評核，有瑕疵。

北高行合議庭認為，士檢依據有瑕疵的評核對林在培做出未達良好的評定，並不合法，日前判決撤銷未達良好的處分。

士檢今天發布新聞稿表示，平時考評、年度職務評定均嚴格遵循法官法、檢察官職務評定辦法等規定辦理，並無程序瑕疵。

士檢表示，已向法院提出主管異動時考核權責歸屬相關法令，但法院並未採納，直接以應由前任直屬主任檢察官為平時考評為由，認定考評程序有瑕疵。

士檢說，法院的認定不符公務人員考評權責歸屬法令，況且林在培的前任直屬主任檢察官也是職務評定委員，交接時也已充分告知後手林在培的工作表現，職務評定過程絕無瑕疵。

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新聞稿還提到，法院對為何不足以認定林在培欠缺敬業精神等事由，於判決理由中未置一詞，判決理由不完備，將於收到判決後，就判決違背法令之處提起上訴，以正視聽。

士檢表示，恪遵法令、盡忠職守為檢察官本分，若有怠於職務，應嚴予匡正監督。職務評定就檢察官工作表現予以綜合評核，士檢一向秉持妥速及嚴格認真態度審慎為之，今後仍將本此立場，繼續積極落實內部職務監督。（編輯：張銘坤）1110122

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