李宗瑞參與製作花燈獲獎 學到人與人溝通技巧

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）台北監獄今年製作的花燈「祥虎獻瑞慶元宵」在2022台北燈節獲獎，作者之一就是李宗瑞，他向北監表示，從中學到團隊合作的重要性以及人與人溝通的技巧，在知道得獎後非常感動。

2022年台北燈節熱鬧進行中，有網友發現，台北監獄參加社會大眾組項目贏得特優獎作品的「祥虎獻瑞慶元宵」，作者中就有李宗瑞，台北監獄今天表示，獄方在去年6月成立「花燈製作學習班」，並聘請花燈協會專業教師授課，李宗瑞也有參與，並在師長指導下與另外4名收容人參與製作。

法務部矯正署台北監獄發布新聞稿表示，參與製作的學員李宗瑞說，因為對美術、藝術方面有興趣，所以在教誨師的鼓勵下，報名去年成立的花燈班，剛加入時什麼都不懂，但在專業的花燈協會老師教導下，從設計草圖、搭建骨架、燈光配置到外觀彩繪等步驟細心指導逐步完成。

李宗瑞表示，在與同學合作的製作過程中，學到了團隊合作的重要性以及人與人溝通的技巧，知道親手製作的花燈得獎時，真得非常感動，也覺得大家的努力與辛苦都是值得的。

台北監獄表示，獄方一直致力於發展多元化教化處遇，利用美術、音樂等藝術方式陶冶收容人身心，並培養生活技能，期望藉此讓所有收容人都能改悔向善，並順利復歸社會。

李宗瑞因在2012年間涉及性侵包括藝人、女模等約30人，並以攝影機與手機偷拍性愛過程，2018年8月遭高等法院判決應執行有期徒刑29年10月，目前在北監服刑中。（編輯：李錫璋）1110215