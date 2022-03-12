移民署破獲高利貸集團 數百名印尼移工受害

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）移民署嘉義縣專勤隊破獲國人與印尼華僑合組高利貸集團，專門放款給印尼移工，數百人受害，起出印尼護照342本、新台幣700餘萬元，依違反刑法重利罪、銀行法等罪嫌送辦。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿表示，去年底接獲印尼移工控訴，因家鄉急難透過同鄉仲介以護照質押、簽本票及高利等條件借貸，他無力償還護照被扣，無法轉換雇主。

嘉義縣專勤隊副隊長賴淑怡告訴中央社記者，循線偵查發現楊姓男子為首的高利貸集團，與印尼華僑黃姓女子合作，涉嫌於網路上刊登借錢容易的廣告，鎖定急需、缺乏合法借錢管道的印尼籍移工，放年利率121%至152%的高利貸牟取暴利，受害人數百人且遍及全台各地。

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賴淑怡說，日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位於台中、彰化等地執行搜索，傳喚、拘提多名集團成員到案，起獲遭扣押的印尼護照342本、借據、帳冊、點鈔機及新台幣700餘萬元現金等證物。

賴淑怡指出，被害人無法按時還款，集團成員便將借款人申辦借貸時手持借據及貸款金額照片，公布於社群軟體，並至借款人雇主處逼迫被害人還債，行徑相當囂張。全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪嫌，將楊姓等嫌疑人移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：管中維）1110312