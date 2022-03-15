交警兼職球評判降一級罰20萬 石明謹上訴遭駁回

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（中央社記者林長順台北15日電）北市交大員警石明謹未經許可擔任足球球評，懲戒法院一審判降一級改敘，併罰款新台幣20萬元。二審今天駁回上訴，全案確定。懲戒法院認為，公務員不得兼職規定並未違憲。

根據判決，石明謹自民國86年7月1日起擔任台北市警察局交通警察大隊警員迄今，自100年起至107年間止，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，共出席190次，受領車馬費合計283萬3850元。

另外，石明謹自108年1月10日起，擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席5次會議支領出席費及交通費共5400元。

台北市政府將石明謹移送懲戒。懲戒法院去年7月間判決石明謹降一級改敘，併罰款20萬元。石明謹不服提起上訴，二審今天判決駁回上訴。全案確定。

石明謹二審時主張，公務員服務法有關公務員不得兼職規定有違反法律明確性、侵害工作權與比例原則之虞，以及有限制人民結社的問題，應限縮解釋。若第二審認為原審判決未違背法令，應裁定停止訴訟，聲請大法官違憲審查。

懲戒法院指出，公務員服務法第14條第l項規定：「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。」對公務員得兼職的種類，其範圍應屬可得確定。其中所使用的「他項公職」、「業務」，尚無不明確的情形。

懲戒法院表示，公務員依法令規定得兼職，僅限制不得兼任他項公職或業務，並非全面禁止兼職，其所採取的限制手段與目的達成間具實質關聯性，這是國家為保護社會大眾對公務員公正執行職務信任的公益所必要，並無牴觸憲法第23條比例原則之虞，與憲法保障人民工作權之意旨尚無違背。

判決指出，司法院釋字第71號解釋與銓敘部相關函釋及說明，有提到現行實務對公務員兼職態樣，石明謹兼任愛爾達電視臺足球賽事評論員，設立愛爾達電視臺的愛爾達公司，屬營利為目的事業。石明謹擔任球評出席次數甚為頻繁且反覆而為之，原判決認為屬「業務」行為，並無不當。

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判決表示，公務員服務法兼職規定採行「許可」機制，以尊重首長監督權，避免首長與屬員間產生不愉快。對於公務員兼任非以營利為目的之事業或團體職務，權責機關均得許可為原則，已採較低的審查密度，所採取的手段及限制屬必要及合適，尚難謂有違反比例原則之虞，而侵害人民之結社自由。

判決指出，公務員兼任非以營利為目的的事業或團體職務，除由該事業或團體認定屬「任務編組」或「臨時性需要」所設置，毋需經權責機關許可外，餘均應視該職務是否受有報酬。根據足球協會章程第19條明定，該協會紀律委員會與申訴委員會為「常設」機構，兼任該協會紀律委員會委員，應該經權責機關許可。（編輯：李亨山）1110315