政風高階主管交接 蔡清祥提醒柔性溝通傾聽民意

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（中央社記者劉世怡台北16日電）法務部今天舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，部長蔡清祥致詞時提出5點期許，希望政風主管落實風險控管、強化團隊合作、延伸廉政網絡、勇於任事、柔性溝通傾聽民意。

蔡清祥強調，防貪重於肅貪，期許政風主管落實風險控管，重視前端預防措施、強化課責，即可避免後續貪瀆案件產生，就無須耗費龐大司法資源及啟動偵查。也要幫助機關及早發掘問題，協助機關提早留意並消弭潛存危機與風險。

蔡清祥並期許政風單位強化團隊合作，與檢察官、調查局充分合作；此外，政風人員如同機關防腐劑，需要相當的專業知能，應持續提升廉政專業。

蔡清祥表示，為接軌國際趨勢，法務部已逐步將反貪腐工作由公部門擴展到私部門，延伸廉政網絡使台灣在清廉印象指數的評比上持續創造佳績；廉政署建構以跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督為內涵的「採購廉政平台」，是公私協力的具體實踐，例如在台北車站的雙子星及桃園機場航廈等案，讓各界有感。

此外，蔡清祥提及政風主管必要率領人員，展現柔性溝通技巧，以感同身受的立場傾聽民眾的需求，去體會民眾的難處，站在民眾角度思考，來解決問題。

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廉政署指出，這次共有16名新任高階主管，中央機關包括行政院政風處長林煥淳、交通部政風處長丁國耀、經濟部政風處長吳滄俯、國軍退除役官兵輔導委員會政風處長尹維治、衛生福利部政風處長許家錦、外交部政風處長周志信、科技部政風處長廖常新、行政院環境保護署政風室主任王永福、金融監督管理委員會政風室主任陳范回、公平交易委員會政風室主任何定偉、國家發展委員會政風室主任洪銘宏、國立故宮博物院政風室主任趙莉菁。

地方政府包括台北市政府政風處長林炤宏、桃園市政府政風處長許志雲、台南市政府政風處長高伯陽、花蓮縣政府政風處長葉清燊。（編輯：李亨山）1110316