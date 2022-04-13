2男為在監友人尋仇當街痛毆戒護科長 檢求刑8年

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮自強外役監周姓科長2月遭人當街痛毆，檢方查出劉姓、黃姓男子為在監友人尋仇，刻意製造假車禍，藉口行車糾紛持棍棒毆打周男頭部，目無法紀，依殺人未遂罪嫌起訴，從重求刑8年。

花蓮自強外役監周姓戒護科長今年2月15日駕車載妻小行經花蓮市德安一街，停等紅綠燈時遭後方車輛追撞，2名男子當街持球棒朝周男頭部毆擊，又以辣椒水噴向周男眼睛，造成周男頭部受傷、左手骨折等傷勢，周男妻女也遭辣椒水攻擊。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，經檢察官江昂軒指揮花蓮縣警察局花蓮分局，偵辦花蓮自強外役監周姓戒護科長當街遭人施暴案件，經檢警大規模調閱現場監視錄影畫面，逐一分析比對劉姓、黃姓被告之犯罪模式後，今天偵查終結。

檢方調查發現，劉男、黃男皆剛滿18歲，自年少就加入邵姓大哥等人主持的「金虎佛堂」，參與多起暴力衝突案件，邵男因殺人罪判決確定於自強外役監服刑中。

檢方表示，邵男因親人去世，2月8日聲請返家奔喪，周姓科長依「法務部矯正署因應防疫升級具體措施」規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停返家探視，改以視訊方式奔喪。

檢方指出，劉男、黃男得知邵男返家奔喪聲請遭駁回後，欲替大哥出面尋仇，便探聽周姓科長車牌號碼，2月15日晚間尾隨座車，見周姓科長停等紅綠燈時，故意追撞車輛，趁周姓科長下車查看時，先徒手毆打，再拿出預藏球棒、辣椒水持續攻擊頭部，期間約達3分鐘，行凶後開車逃逸。

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偵結報告指出，審酌劉男、黃男在花蓮參與「金虎佛堂」屢為暴力犯罪，無視公權力存在，僅為在監友人尋仇便在鬧區藉口行車糾紛，持凶器意圖殺害服務於司法機關公務員，犯後態度不佳，挑釁司法、無視法紀明確，以殺人未遂、恐嚇危害安全、傷害罪等罪嫌，從重求處8年以上有期徒刑。

另有關攻擊案件幕後教唆劉男、黃男被告共謀者，花檢指出，已鎖定對象，另行分案追緝偵查。（編輯：陳仁華）1110413