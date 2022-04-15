小弟扮女網友騙被害人 北市警破獲剝皮犯罪集團

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（中央社記者劉建邦台北15日電）34歲陳姓男子組愛情剝皮詐騙集團，由小弟假扮女網友在交友軟體搭訕被害人，再叫女子與被害人見面，謊稱買定情物、欠債等為由騙錢，20人受害，北市警方循線逮人送辦。

台北市刑事警察大隊偵七隊長許永益今天在記者會表示，日前接獲情資，有被害人遇愛情詐騙，經查以34歲陳姓男子為首犯罪集團涉重嫌，組專案小組查緝。

警方查出，陳姓男子教唆詐騙集團男性成員假扮女網友，並下載女性照片當成交友軟體大頭照，並隨機搭訕被害人，事後透過通訊軟體用文字及錄音檔，積極與被害人聊天，刻意製造網戀情境。

警方說，詐騙集團與被害人聊天過程，會謊稱要購買定情禮物，像絨布娃娃等，並發送網路擷取商品照片給被害人，並附上人頭申請銀行帳戶，要求被害人匯款，實際費用則是轉入詐騙集團帳戶。

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警方表示，以陳姓男子為首集團，會安排女性成員與被害人約會，過程中，以欠債等為由詐騙，陳男透過剝皮方式進行詐騙時間約近1年，清查共20人上當，不法所得約新台幣100萬餘元。

警方掌握線索多日，經長期蒐證，日前見時機成熟，前往陳姓男子等人住處逮人，逮捕12人到案，查扣作案用手機、被害人資料等物。警詢後依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪嫌，把陳姓男子等12人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110415