不當接觸商人翁茂鍾 法官鄭小康不受懲戒及免議

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（中央社記者林長順台北8日電）最高行政法院法官鄭小康長期私下收受商人翁茂鍾餽贈襯衫，且未迴避審理翁茂鍾案件，遭監察院彈劾移送懲戒。懲戒法院職務法庭今天判鄭小康不受懲戒及免議。可上訴。

前公懲會委員長石木欽與商人翁茂鍾涉不當往來，監察院於民國109年間彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院去4月公布調查結果，認定鄭小康收受襯衫，並曾任翁茂鍾案審判長未予迴避，判決後聯繫翁茂鍾，違失情節重大，移送監察院審查。

監察院調查，鄭小康在任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，從民國95年1月起到104年9月止，無端、私下多次收受翁茂鍾所餽贈襯衫，期間曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案。

監察院指出，鄭小康在受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結，且在宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，其後又持續收受翁茂鍾餽贈的襯衫，有損法官公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，去年9月間彈劾鄭小康，並移送懲戒法院職務法庭審理。

職務法庭今年6月7日開庭。鄭小康指出，與翁男同桌吃飯都是不期而遇，當時翁男提議因年底公司還有餘布打算製成襯衫，當公關品送給席間人士，當下沒人反對。96年間，他第二次收到襯衫覺得不妥，向翁男表示「不要客氣，不要再送了」，但翁男稱不要嫌棄，每件襯衫價值約新台幣300元；他基於禮儀，沒有退回襯衫。

鄭小康表示，未料後續不定時還是會收到襯衫，他太輕忽了，沒做後續處理，只把襯衫丟一邊，對此輕忽行為，當庭致歉。他曾經有使用2件襯衫，但尺寸不合，2件修改費約花800元至1000元，還遭到妻子責罵沒有這樣的價值。

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鄭小康指出，有承辦怡華公司未依規定僱用原住民的2起案件，經合議庭判決怡華公司敗訴確定後，他基於曾有數面之緣，致電提醒翁男，經營公司要守法；他的行為對翁男的訴訟沒有任何幫忙，也沒有損及任何人，沒想過他這樣善意規勸的行為，反而造成外界誤會，確實是他思慮不周。

職務法庭認為，鄭小康收受翁茂鍾襯衫及宣判後主動與翁男聯繫部分有違失，應受罰款懲戒，但因超過5年時效，判決免議；鄭小康與翁茂鍾餐敘及未迴避案件部分，職務法庭認為無違失，判決不受懲戒。可上訴。（編輯：戴光育）1110708