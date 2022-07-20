高雄蓮池潭帆船翻覆 教練學童落水1命危1失蹤

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高雄左營蓮池潭風景區20日下午發生溺水意外，蔡姓教練在教王姓男童上風帆船課程時，船隻因不明原因失去平衡翻覆，導致2人落水，男童被救起已無生命跡象，教練仍在搜救中。（高市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月20日

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄左營蓮池潭風景區今天下午發生溺水意外，蔡姓教練在教9歲王姓男童上風帆船課程時，船隻突失去平衡翻覆2人落水，男童被救起已無生命跡象，教練仍在搜救中。

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高雄市政府警察局左營分局發布訊息指出，蔡姓教練下午帶遊客上風帆船教練課，但過程中帆船因不明原因失去平衡翻覆，致教練和王姓學童落水，幸現場民眾發現報案，目前仍在搜救蔡姓教練中。

高雄市政府消防局下午2時46分獲報左營區孔廟蓮池潭有民眾落水，出動12車33人3艇前往搶救，搜救人員先將9歲小男孩救上岸，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員急救後已將他送往國軍高雄總醫院左營分院急救，目前仍在搜尋另一人。（編輯：謝雅竹）1110720