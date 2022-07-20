更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄蓮池潭帆船翻覆 教練學童落水1命危1失蹤

2022/7/20 16:26（7/20 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄左營蓮池潭風景區20日下午發生溺水意外，蔡姓教練在教王姓男童上風帆船課程時，船隻因不明原因失去平衡翻覆，導致2人落水，男童被救起已無生命跡象，教練仍在搜救中。（高市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月20日
高雄左營蓮池潭風景區20日下午發生溺水意外，蔡姓教練在教王姓男童上風帆船課程時，船隻因不明原因失去平衡翻覆，導致2人落水，男童被救起已無生命跡象，教練仍在搜救中。（高市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄左營蓮池潭風景區今天下午發生溺水意外，蔡姓教練在教9歲王姓男童上風帆船課程時，船隻突失去平衡翻覆2人落水，男童被救起已無生命跡象，教練仍在搜救中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府警察局左營分局發布訊息指出，蔡姓教練下午帶遊客上風帆船教練課，但過程中帆船因不明原因失去平衡翻覆，致教練和王姓學童落水，幸現場民眾發現報案，目前仍在搜救蔡姓教練中。

高雄市政府消防局下午2時46分獲報左營區孔廟蓮池潭有民眾落水，出動12車33人3艇前往搶救，搜救人員先將9歲小男孩救上岸，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員急救後已將他送往國軍高雄總醫院左營分院急救，目前仍在搜尋另一人。（編輯：謝雅竹）1110720

延伸閱讀
戲水消暑溺水意外頻傳 花蓮半年10件7人喪命花蓮砂婆礑溪戲水生悲 父為救2名女兒溺斃玩漂漂河繩索斷裂翻覆人失蹤 警消尋獲送醫不治全國近5年溺水死亡率過半 消防署籲牢記救溺五步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族