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國際合作奏效 法務部：近年無台人海外涉詐遭送中

2022/7/20 16:53（7/20 17:16 更新）
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法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均20日表示，近年已無國人在國外因詐欺犯罪被送到中國，因為法務部已經建立起良好合作模式，特別是在歐洲國家。中央社記者蕭博文攝 111年7月20日
法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均20日表示，近年已無國人在國外因詐欺犯罪被送到中國，因為法務部已經建立起良好合作模式，特別是在歐洲國家。中央社記者蕭博文攝 111年7月20日
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（中央社記者蕭博文台北20日電）法務部官員今天表示，透過成功的國際司法合作，近年已經沒有國人在國外因詐欺犯罪被送到中國大陸，台中地檢署與蒙特內哥羅合作，帶回92名台籍被告即是成功案例。

法務部今天舉行媒體茶敘，由國際及兩岸法律司報告業務；媒體問到，兩岸司法的互助是否形同停擺時，副司長汪南均說，兩岸關係看起來比較冷卻，但在司法互助合作這塊，與陸方公檢法司的聯絡窗口維持聯繫當中。

汪南均表示，包括送達文書、調查取證等相關事務，與陸方一直都有維持很密切的聯繫，沒有影響到正常工作進行。

此外，汪南均指出，檢方近年透過國際合作辦了許多成功案例，包括台中地檢署與蒙特內哥羅合作，以訴訟移轉的方式，將90多名涉及跨境詐騙的台籍被告與證物全部移回台灣，並順利起訴、定罪。

她說，高雄地檢署也循一樣的形式與北馬其頓共和國合作，將40多名台籍詐欺嫌犯帶回台灣。

汪南均說，近年已經沒有國人在國外因詐欺犯罪被送到中國大陸，因為法務部已經建立起很好的合作模式，特別是在歐洲國家，透過檢察官參與國際組織與歐洲檢察官建立良好互動，進而贏得歐洲司法單位信任，在台灣方面提出合作請求時，對方都相當樂意。（編輯：張銘坤）1110720

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