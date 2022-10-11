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首頁 / 社會

刑事局：雲林彰化宜蘭選情熱 警署指派警力馳援

2022/10/11 18:45
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）投票日逼近，刑事局表示，雲林、彰化及宜蘭等地選情激烈，警政署長黃明昭今天指派刑事局副局長黃家琦、黃建榮分赴3地召開查賄制暴會議，外勤偵查隊各自專責支援這3個地區。

刑事局今天發布新聞稿指出，近期雲林、彰化、宜蘭等地因隨年底選舉投票日逼近，競爭逐漸呈現白熱化，黃明昭日前已多次南下督導查賄制暴工作，今天並指派黃家琦及黃建榮分赴雲林、彰化、宜蘭召開「查賄制暴工作會議」。

同時還率刑事局中部打擊犯罪中心與相關外勤大隊長共同拜會雲林、彰化及宜蘭地檢署檢察長，會後也立即指派外勤偵查隊各自專責支援這3處選情治安重點地區。

刑事局指出，透過中央警力支援地方方式，希望達到破除地方勢力可能的干擾目的。

由於雲林、彰化及宜蘭等地的選情激烈，刑事局表示，警方已陸續查獲數起賄選案件，未來刑事局將再投入專責警力全力支援後，預期地檢署將能更有效運用警力優勢，鎖定疑似賄選目標與不法組織，並遏止暴力與境外勢力的介入，確保選舉的公正與平順。

除此之外，中央專責警力還規劃支援苗栗、南投等選情熱區，協助偵辦相關敏感賄選與暴力介選案件，有利確保情資來源隱密性，有助整體查賄制暴工作推動。

刑事局指出，以往選情激烈時，常出現幽靈人口或選舉賭盤等相關傳聞，警方將同步加強偵蒐，以全力維護選舉公正性及民主價值。（編輯：戴光育）1111011

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