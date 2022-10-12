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即將開幕台東南迴驛 工人遭電擊受傷

2022/10/12 13:49（10/12 14:31 更新）
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即將於20日開幕的台東南迴線休憩站「南迴驛」，12日上午發生意外，吳姓工人維護電路時遭電擊，身體多處2度灼傷，沒有生命危險。中央社記者盧太城台東攝 111年10月12日
即將於20日開幕的台東南迴線休憩站「南迴驛」，12日上午發生意外，吳姓工人維護電路時遭電擊，身體多處2度灼傷，沒有生命危險。中央社記者盧太城台東攝 111年10月12日
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）即將於20日開幕的台東南迴線休憩站「南迴驛」，今上午發生吳姓工人維護電路時遭電擊，身體多處2度灼傷，沒生命危險。

「南迴驛」日前完工試營運，即將於10月20日正式開幕，業者近日加緊檢修各項設備，未料今早發生維修工人遭電擊意外。

現場處理的警消人員表示，41歲吳姓維修工，是遭220V電力電擊，造成臉部、脖子、前胸及雙手前肢有2度灼傷，意識清楚，救護人員先行清理包紮後，緊急送往馬偕醫院救治，暫無生命危險。

吳姓維修工表示，當下沒有感覺到電流，就瞬間噴出火花。南迴驛因此暫時關閉4小時，中午12時恢復試營運。

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台東縣政府投入新台幣3.1億元規劃興建南迴驛休憩站，位於台東大武鄉，主體建築工程於今年3月30日竣工，園區提供560坪賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，腹地規劃有32輛自行車停車空間，並可同時停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車停車位，同時預先留設電動汽車充電設施線路及基座，以因應多元交通方式。

今年9月27日試營運，美輪美奐的外表和內容豐富的商家進駐，例假日均爆滿；不過前立委、前台東市長賴坤成試營運當天前往參觀後在臉書貼文「遠觀尚可，近看則慘不忍睹，依我的標準是無法通過驗」，他檢視很多收尾工作沒做好，找出17個他認為不及格的地方。（編輯：黃世雅）1111012

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