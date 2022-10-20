全國年度績優交警義警 警政署表揚113人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年度績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會20日舉行，合計113人獲獎，警政署長黃明昭（左4）出席與會，恭賀與嘉勉獲獎者。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）警政署今天表揚年度績優交通警察及交通義勇警察，共計113人獲獎，署長黃明昭期勉大家充分發揮團隊合作精神，持續推動相關交通精進作為，積極防制酒駕及交通事故發生。

警政署發布新聞稿表示，111年度績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會今天舉行，針對全國績優交通警察及交通義勇警察進行選拔，評鑑選出績優交通警察77名及交通義勇警察36名，合計113人獲獎。

其中，新北市警察局員警蘇義鈞偵破不明機車騎士A1交通事故案，他沿線查訪商家並仔細調閱監視器，鍥而不捨循線找到家屬後，終於確認死者身分。

另，苗栗縣警察局組長陳俊吉查辦轄內機車騎士蓄意遮蔽車牌及危險駕駛案，積極調閱上百支路口監視器及逐一過濾車辨系統，成功查獲實際機車騎士到案並開單舉發，有效嚴正執法。

黃明昭會中恭賀與嘉勉獲獎者，他表示，所有交通警察及交通義勇警察夥伴都應充分發揮團隊合作精神，持續推動當前交通精進作為，積極防制酒駕及交通事故發生，守護執勤員警與用路人安全，共同為維護交通安全與順暢打拚。

為防制交通事故發生，保障用路人生命財產安全，警政署說，已積極規劃、推動「加強取締酒駕及向上溯源、持續推動交通科技執法、守護執勤員警與用路人安全」等重要交通精進作為，並獲具體成效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警政署指出，酒後駕車可能造成嚴重傷亡，每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡高峰期，為保障人民生命及財產安全，已持續規劃取締酒駕專案及不定期展開酒駕大執法，並向上溯源調查飲酒處所，以瞭解相關飲酒熱區，加強臨檢盤查和宣導業者負起社會責任，共同防制酒駕。

此外，為持續推動交通科技執法，警政署說，除全程督考管制全國45處區間測速設備於今年6月全數恢復執法外，並向行政院積極爭取經費，補助各地方政府建置交通科技執法設備188處，核定金額新台幣5億7500萬餘元，於9月底均已全數建置完成，以減少交通事故發生。（編輯：方沛清）1111020