桃園登山隊雪山燒垃圾 保七警攔查行為人偵辦

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網友在臉書po文，揭發桃園某登山隊日前攀登雪山用瓦斯噴槍焚燒垃圾的行徑。（圖取自靠北登山大小事臉書社團facebook.com）

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣25日電）桃園某登山隊日前攀登雪山，在營地用瓦斯噴槍焚燒垃圾，行徑被其他山友拍下po網，遭到山友撻伐。保七總隊獲報後攔查到登山隊，將對2名涉案人依違反森林法等移送。

有網友在臉書（Facebook）「靠北登山大小事」發文表示，桃園某登山協會23日清晨在雪山西稜的大南山西鞍營地使用瓦斯噴槍燒垃圾，燃燒地點在草堆旁。

這名發文的網友指出，在現場有告知焚燒垃圾的登山客，燒垃圾的氣味令人不適，味道四處飄散，但對方仍繼續焚燒，且垃圾未燒燼對方就離開，垃圾殘渣就置放在紮營處。

桃園登山客日前攀登雪山，清晨離開營地前竟焚燒垃圾，離譜行徑被其他山友拍下po網。雪山國家公園管理處表示，保七總隊警方24日已攔查行為人偵辦。（翻攝自臉書「靠北登山大小事」）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月25日

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天提供新聞稿表示，經查23日在雪山西稜活動的登山社團計有13隊、37人，已將相關入園申請資料移請警政署保安警察第七總隊第五大隊查處。

警方昨天清晨在雪山登山口攔查到這組登山隊伍，經查驗身分後帶回製作筆錄。經比對相關影片，將對2名涉嫌人依違反森林法、廢棄物清理法及國家公園法移送。

陳俊山指出，登山客燒垃圾的行為，依違反雪霸國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表規定，可處罰鍰金額新台幣3000元。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝提供新聞資料指出，這組12人來自桃園的登山隊涉嫌於國家公園內燃燒垃圾明顯違法，共觸犯森林法、廢棄物清理法及國家公園法，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

鄒騰勝指出，案件須由東勢林管處提出被害告訴書後，再函送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111025