選舉投票將至 警政署：已查獲賄選304件1231人

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九合一選舉投票日將至，警政署22日發布新聞稿表示，選前共查獲各類賄選304件1231人、選舉賭盤41件77人、選舉暴力74件109人；會中署長黃明昭也指示查賄無上限等5項工作重點。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月22日

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）九合一選舉投票日將至，警政署今天表示，選前共查獲各類賄選304件1231人、選舉賭盤41件77人、選舉暴力74件109人。署長黃明昭指示查賄無上限等5項工作重點。

九合一地方公職選舉結合修憲案複決公投26日登場。警政署下午發布新聞稿表示，為確保選前之夜及投票日平順結束，黃明昭近日持續走訪各地督導訪視選舉維安及查賄制暴工作，今天也在新竹縣警察局主持召開全國專案會議，召集各直轄市、縣（市）政府警察局長及相關單位同步視訊。

會中，黃明昭除責令各單位全力淨化選前治安，也針對選前查獲各類賄選304件1231人、選舉賭盤41件77人、選舉暴力74件109人等成效，勉勵同仁持續努力，也堅定宣示在選舉最後關鍵階段務必維護選舉平安、平順和平穩的決心。

警政署說，由於今年地方公職選舉競爭激烈，為確保選舉順利完成，並維護優良選風，黃明昭會中明確提示5項工作重點。各候選人陸續舉辦掃街拜票及大型造勢活動，先期蒐報危安預警，強化勤務部署，維安工作要做到滴水不漏、萬無一失，嚴密防範任何有關候選人危安虞慮，確保選前平安。

其次，各警察機關秉持「查賄無上限」原則，若有賄選情資就不斷偵辦，全力打擊賄選不法；同時持續加強掃蕩選舉賭盤，避免不當影響選舉結果。

各縣市選票目前陸續印製及保管，隨後將運送至各地選委會、公所或指定處所存放，對於選票運送、存放等維安應全程綿密部署，嚴格管控安檢，避免選票外流。

投開票日則以確保選務順遂為最高原則，警衛人員、協勤民力必將協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官，即時排除擾亂秩序，確保投票平順。

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為嚴防有心人士不滿選舉結果，於開票後擾亂秩序，應針對重要機關、處所及治安要點安全，加強勤務規畫，不容任何形式的暴力或犯罪行為。

警政署指出，本次選舉投開票日全國共1萬7649處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員約1萬7000人、協勤民力約2萬3000人及機動處理編組等其他勤務人員約3萬4000人，共約7萬5000人，全力完成選舉維安任務。（編輯：李錫璋）1111122