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九合一選舉民進黨挫敗 日學者小笠原欣幸：台灣民意對權力獨大求取平衡
首頁 / 社會

選舉平和結束 警政署全力確保治安無空窗

2022/11/27 18:16
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）九合一選舉和修憲公民複決投票平順落幕。警政署今天表示，全國選務違規案共70件、72人，後續將偕選務機關完成選票護送封存維安工作，並尊重員警意願補休和兼顧治安維護。

警政署新聞稿表示，九合一地方公職選舉結合修憲公民複決平順結束，署長黃明昭全程坐鎮指揮所，督同各警察機關掌握投票秩序，截至開票前共發生涉嫌違反選罷法70件、72人，多為民眾不慎撕毀或攜出選票等選務事故。

此外，零星不服選務及警衛人員執法案件，顯現國人理性自持，多能配合選務作業及警衛人員的秩序維護。警政署指出，後續將協同選務機關嚴密完成選票護送封存等維安工作。

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由於這次選舉候選人多達近2萬人，警政署表示，有鑒以往部分支持者不滿選舉結果偶有動員聚眾，除統合各警察機關先期掌握重要治安要點，預防性強化維安外；加上國人歷經多次選舉洗禮，選後社會都能保持安定祥和，展現自由民主及法治價值。

警政署表示，選舉期間警察同仁犧牲自身休息及陪伴家庭時間，全力投入選舉查賄及維安工作，將尊重員警意願安排補休並兼顧轄區治安維護，在休整期間仍能持續致力打擊詐欺、肅槍、掃黑、緝毒等治安重點，確保執法無空窗。（編輯：孫承武）1111127

#警政署
#黃明昭
#九合一選舉
黃明昭
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