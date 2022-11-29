整飭警紀 警政署：未主動積極查處列調職參考

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有鑒於近期媒體報導多起警察風紀新聞，為展現整飭警察風紀決心，警政署29日召集全國督察主管開會，署長黃明昭特別要求各單位主官（管）及督察主管對於查處警風紀案件，務必破除情面、追究到底。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）警紀事件頻傳，警政署今天召集全國督察主管開會，署長黃明昭要求查處警風紀案務必追究到底，若再有發生重大警風紀案而未主動積極查處者，機關、督察主管列職務調整重要參考。

警政署今天透過新聞稿表示，有鑒於近期媒體報導多起警察風紀新聞，為展現整飭警察風紀決心，今天召集全國各警察機關督察主管至署開會，黃明昭特別要求各單位主官（管）及督察主管對於查處警風紀案件，務必破除情面、追究到底。

同時，若有違法違紀徵候，應立即查處絕不徇私護短，各級主官（管）應負起責任展現決心，再有發生重大警風紀案件而未主動積極查處者，機關主官及督察主管列為職務調整重要參考，以展現維護警風紀決心。

警政署指出，對於少數員警涉及洩密、出入不妥當場所、貪瀆等案件，黃明昭深感痛心，並責由相關單位全力配合後續偵辦作為。

此外，防制員警酒駕部分，再有發生酒駕累犯或肇事逃逸等重大違法案件，將斷然汰除、絕不寬貸。

警政署說，風紀是警察機關的命脈，將督同各警察機關持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為，以落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀的自清目標。（編輯：李亨山）1111129