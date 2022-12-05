南投警官涉赴招待所及性騷擾 黃明昭：嚴辦到底

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警紀案頻傳，南投縣也爆出有多名警官赴台中市某私人招待所聚餐，期間有1名偵查小隊長酒後涉性騷擾女偵查佐。警政署長黃明昭（中）5日表示，違法違紀者將嚴辦到底，也要求督察人員要負責。中央社記者黃麗芸攝 111年12月5日

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）南投縣爆出有多名警官赴台中市某私人招待所聚餐，1名偵查小隊長酒後涉性騷擾女偵查佐。警政署長黃明昭今天表示，違法違紀者將嚴辦到底，也要求督察人員要負責。

警政署保三總隊今天在刑事局舉行查緝毒品破案記者會，黃明昭到場視察破案成果。

會後，黃明昭接受媒體聯訪。媒體詢問，繼北部爆發警紀案後，中台灣也爆發有多名警官前往私人招待所餐敘，期間還有偵查隊小隊長涉性騷女偵查佐情事。

對此，黃明昭表示，南投縣警察局數名警官是到台中市某私人住家飲宴，後續發生有小隊長涉酒後騷擾女性同仁情況，南投縣政警察局已對此案重懲，拔除小隊長職務、記大過處分。

他指出，若有同仁違規、違法，一定嚴辦嚴查，警察局督察人員一定要負起責任，將違法違紀者揪出來、嚴辦到底。

台南學甲槍擊案未破，媒體追問，台南警界人事是否會異動。

黃明昭回答，專案小組已鎖定涉案對象，且積極查緝中，警方很認真偵辦此案，有多少證據處理多少事，會全力偵辦此案。

黃明昭表示，同仁都很積極認真，不會懲處而影響士氣，還是要予以鼓勵，大隊長很認真也很積極投入專案偵辦，會給予支持及鼓勵。

媒體再問到，針對網紅「館長」陳之漢遭槍擊案傳出被施壓。對此，黃明昭鄭重否認，他說警方不會受到黑道幫派的施壓，絕對會偵辦到底，此案由刑事局及新北市警察局共組專案小組偵辦，已將相關涉案人送辦。

內政部長徐國勇今天請辭獲慰留。媒體提問，是否會影響警界任命。對此，黃明昭表示，這是長官的事情，他不便說明。

另外，保三總隊大隊長張躍瀚在會中說明查獲第3級毒品「喵喵」工廠及製毒原料案件，他表示，日前接獲情資指稱44歲廖姓男水電工遭毒品集團吸收、負責運毒，立即成立專案小組偵辦。

警方追查發現，此製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等尋常修繕物品掩蓋，並於北、中部各設置1處製毒工廠。警方利用溜狗方式進行蒐證，進而發現屋內飄出刺鼻臭味。

專案小組長期偵蒐，見時機成熟，今年3月4日兵分4路同步查緝，分別在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包。

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警方指出，查緝行動共計查扣第3級新興毒品4－甲基甲基卡西酮「喵喵」固態成品20公斤、第4級管制毒品2－溴－4－甲基苯丙酮373公斤及製毒原料2818公斤，若製成成品市價逾新台幣7億元。

警方表示，專案小組同時查獲製毒師24歲時姓男子、助理26歲劉姓男子及廖姓男子等3嫌，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，今年6月16日起訴在案，警方後續將續追金主和幫派。（編輯：戴光育）1111205