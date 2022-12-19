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春安復辟爭議 黃明昭：未額外增工作量

2022/12/19 10:51
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）基層員警不滿明年「春安復辟」，民眾黨立委賴香伶今天指出，若未增加負擔和多納入評核，就應加強溝通；警政署長黃明昭表示，是因應當前治安狀況，延續日常清樓打詐工作。

立法院內政委員會今天繼續審查「112年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬部分等案」。

媒體會前聯訪詢問春安專案爭議是否會檢討，以及有無增加基層警察負擔？黃明昭表示，春安工作是針對當前治安重點，包括求職被囚禁詐騙案等，都列為重點規劃項目，是延續目前已在進行的工作項目，在春安工作期間繼續清理詐騙集團。

他說，相較去年並未額外增加工作量，且員警排假正常也沒停休，不會增加負擔。

針對學甲槍擊案，媒體追問相關進度。黃明昭說，目前仍在偵辦中，已接近尾聲，專案小組針對槍擊案相關共犯和上層積極查緝中，調查完成會對外公布。

媒體最後問到，有關北市「88會館」警紀爭議事件，還有多少員警會被懲處？黃明昭說，只要有影片之類的證據，經過調查確認違紀情形者，會做相當處分。

會中進行預算審查時，賴香伶關切明年恢復春安工作問題，她質疑是否會因此增加基層員警負擔，以及是否額外納入評核，若無則建議警政署應和基層多加溝通。

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黃明昭說明，明年春安工作其實沒有額外增加，只是將平常的清樓打詐工作延續至春安期間執行，加強防詐宣導讓民眾警覺，由於農曆春節前為詐騙猖獗時期，這是因應當前治安狀況規劃，要加強、積極清查。

召委王美惠也說，春安已許久未執行，明年要恢復，才造成大家有所疑慮，警方平常都有在執行安居緝毒工作，認為黃明昭此舉是好意，但恢復春安應加強溝通，否則會讓大家搞不清楚狀況。（編輯：張銘坤）1111219

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