台中便當店氣爆火警 男員工燒燙傷送醫
2022/12/27 16:09（12/27 16:31 更新）
台中市太平區一家便當店27日下午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，救出一名男性員工，身上有多處燒燙傷送醫救治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月27日
（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市太平區一家便當店今天下午發生氣爆火警，消防局獲報到場搶救，救出一名男性員工，身上有多處燒燙傷送醫搶救，起火原因仍待消防局調查釐清。
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台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，下午2時47分獲報，太平區樹孝路一家便當店發生氣爆火警，派遣中山、東英、東山與太平等分隊，出動消防車9輛、救護車1輛與消防人員27名前往搶救。
消防人員表示，到場時店內冒出濃煙，並救出一名男性員工年約37歲，臉部及手部共約18%二度燒燙傷、意識清楚，送往國軍台中總醫院救治，火勢在下午3時18分控制，起火原因仍待調查釐清。（編輯：張芷瑄）1111227
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