嘉義汽車旅館暗藏春色 專勤隊破應召集團

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（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣張姓男子與陸配李姓女子組應召集團，長期租用汽車旅館房間營業，透過網路平台攬客或以通訊軟體聯繫熟客介紹新人，男客絡繹不絕，遭移民署嘉義縣專勤隊破獲。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊報請嘉義地檢署指揮偵辦，日前到汽車旅館搜索，逮捕主嫌張男及李女，並陸續拘提及傳喚11名集團成員到案，並查獲外籍應召女子9名，扣押帳冊、不法所得新台幣26萬元等證物，全案依違反妨害風化等罪嫌移送法辦。

嘉義縣專勤隊接獲檢舉，嘉義市某汽車旅館常有穿著清涼外籍女子出入，疑似從事非法性交易，與調查局嘉義市調查站組成專案小組，發現張男與負責找賣淫外籍女子的李女，租用汽車旅館幾乎一半的房間，除了供外籍應召女子居住，並作為賣淫場所。

應召女子分別來自越南、泰國及中國大陸，身分有失聯移工、逾期停留觀光人士及外籍配偶等，每次性交易價格約為3000元至4000元不等，每人每日接客4至5名以上。

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嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿指出，張男及李女策劃色情應召站集團運作方式，分工縝密，成員有的專責招募應召女子及提供性交易處所，有的專責在各網路論壇及通訊軟體刊載色情廣告招攬男客，另外還有人擔任馬伕專責運送保險套、潤滑劑、藥品、協助訂房、轉交房租及匯款等外務工作。

嘉義縣專勤隊表示，集團為避免引起注意，控制外籍女子與外界接觸，外出均由馬伕緊跟。應召站集團經口耳相傳，為增加熟客保持新鮮感，只要有新人報到，就會透過通訊軟體聯繫，讓集團生意興隆，男客絡繹不絕。（編輯：郭諭儒）1120113