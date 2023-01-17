分裝場藏山區鐵皮屋 中市警查獲逾500包毒咖啡

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台中市警察局刑事警察大隊偵七隊日前接獲線報指稱，太平山區偏僻小徑時有貨車及外籍移工出入，經展開調查及執行攻堅行動，查獲3名台籍嫌犯及2名越籍失聯移工，並起出毒品咖啡包500多包。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月17日

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市太平山區偏僻小徑時有貨車及外籍移工出入，台中市警方今天表示，經展開調查及執行攻堅行動，查獲3名台籍嫌犯及2名越籍失聯移工，並起出毒品咖啡包500多包。

台中市警察局刑事警察大隊偵七隊日前接獲線報指稱，位於太平山區一處有溪流、樹林等天然屏障的偏僻小徑常有貨車及外籍移工出入，遠看一片荒蕪，周邊堆滿廢棄物及資源回收品的鐵皮屋，竟設有多組監控設備，啟人疑竇，於是報請台中地檢署指揮偵辦，並展開調查。

警方指出，經掌握不法事證後，去年底持台中地方法院核發的搜索票，拂曉出動多組特勤人員執行搜索及攻監行動，為避免現場把風的逾期居留越南移工冒險跳河或逃竄山林，更出動空拍機全程制高監控。

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在警方搜索時，剛好主嫌46歲林姓男子例行前來巡視，看到大批特警強勢攻堅，隨即迴車逃逸，警方指出，幸好專案小組提前布下攔截網絡。順利緝獲，並於混亂堆疊的廢棄營業用冰櫃內，查扣藏匿的二、三級毒品咖啡包500多包，遏止大量毒品流入市面。

警方查獲林姓主嫌與共犯46歲陳姓男子、52歲廖姓男子，現場還查獲2名失聯越南籍移工，疑遭主嫌使用毒品控制，看守分裝毒品的違章資源回收場。全案經移送法辦後，3名台籍嫌犯均獲交保，另2名越籍失聯移工則送移民署遣返。（編輯：郭諭儒）1120117