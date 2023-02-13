汽車疑故障停匝道槽化線 駕駛查看遭聯結車撞死

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王姓女子13日駕車載丈夫、女兒行經國道6號東向1.7公里處，疑車輛故障停在匝道槽化線，一輛營半聯結車閃避不及撞上站車外的王女，王女緊急後送醫不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月13日

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）王姓女子今天駕車載丈夫、女兒行經國道6號東向1.7公里處，疑車輛故障停在匝道槽化線，一輛營半聯結車閃避不及撞上站車外的王女後翻車，一度造成全線封閉，王女經送醫不治。

國道6號東向1.7公里處台中市霧峰區路段今天上午發生1輛自小客車與1輛營半聯結車碰撞事故，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，立即調派巡邏車、通報消防局救護車趕往處理，由於事故地點位於台中市、南投縣交界，兩地消防局同步派遣人、車趕赴救援。

國道警方初步調查，63歲王姓女子駕車搭載丈夫、女兒行經國道6號東向1.7公里處，因車輛故障停在匝道出口槽化線，後方37歲陳姓男子駕駛營半聯結車，撞上站故障車外的王女及車輛，隨後營半聯結車側翻在主線上，占用內側車道、外側車道、外側路肩。

傷者王姓女子由較快到場的台中市消防局救護車送醫，國道警方表示，這起事故一度造成全線車道封閉，車流回堵約1.7公里，1人受傷送往台中市霧峰區亞洲大學附屬醫院治療，由於傷勢嚴重，最後不治死亡，駕駛酒測值都為零，排除事故後，上午10時26分恢復通車。

國道警方呼籲，平時應做好車輛保養，上路前檢查車況，行進中發現異常應打方向燈並注意後方來車漸進駛往路肩待援，若車輛無法滑離車道，應打開危險警示燈，並在後方100公尺以上處擺放故障標誌，人員下車至護欄外或安全處所待援，並通報1968或110。（編輯：黃世雅）1120213