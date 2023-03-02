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信義鄉課長送懲戒免議 前鄉長指未定讞沒通報縣府

2023/3/2 16:36
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（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投信義鄉公所洪姓退休課長涉貪污罪移付懲戒遭法院判免議；前信義鄉長史強說，99年任鄉長時將洪男降調課員，但隔年洪男提退休獲准，加上官司未定讞，因此未函報縣府。

南投縣信義鄉公所農業課已退休的洪姓課長民國97年涉護航廠商得標與詐領款項，南投縣政府直到去年底才將他移付懲戒。懲戒法院認定已逾10年追訴時效，日前判決免議，即逃過懲戒。

南投縣政府表示，洪員當時是南投縣信義鄉公所課員，而非縣府職員，於100年7月4日經銓敘部審定退休，並支領月退休金。全案一經判決確定，信義鄉公所依公務員懲戒法，就利用職務機會詐取財物、妨害投標部分，分別於111年10月7日、12月30日函報縣府。

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對於「逾10年追訴時效判決免議」是否涉行政疏失，信義鄉公所人事室昨天表示，洪員違反貪污治罪條例部分去年定讞，鄉公所去年10月收到最高法院判決書，立即函報南投縣政府，絕無刻意拖延。

南投縣政府原住民族行政局長史強接受中央社記者電訪時說，是否函報屬首長行政裁量權，他99年當選信義鄉長，其中洪員護航廠商與貪污有關的案件在97年發生，他擔任鄉長立即作出行政處分，將洪員降調為課員，但洪員在100年申請退休獲准，由於官司未定讞，因此在鄉長任內未向縣府提函轉。（編輯：謝雅竹）1120302

#史強
#南投縣信義鄉公所
#信義鄉
史強
信義鄉公所課長護航廠商 逾10年追訴期免議
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