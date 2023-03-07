陸軍中士酒駕自撞意圖混淆酒測 八軍團將汰除

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）洪姓士官2月24日酒駕自撞路旁車輛擦傷，不料他見警方到場還直奔海產店想喝酒，員警擔心酒測失真阻止，經檢測酒測值超標。陸軍八軍團今天查出其中士身分，將依規定嚴辦汰除。

陸軍八軍團中午接受中央社記者電訪指出，軍方對於酒駕人員一向秉持「零容忍」原則查處，只要有人違紀原則上一定汰除，沒有寬容空間，後續也將持續宣導防治酒駕。

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高雄市政府警察局苓雅分局新聞稿指出，35歲洪男2月24日凌晨2時許駕車行經苓雅區光華一路與苓雅路口自撞路邊停放汽機車，雙手及臉部擦傷。但他見警方到場處理，卻仍試圖開啟路旁海產店冰箱作勢取酒喝，警方擔心酒測失真立刻阻止，帶回車禍現場處理，經酒測酒測值超標，訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局指出，洪男酒駕行為除觸犯刑法公共危險罪，也違反道路交通管理處罰條例第35條第1項1款，汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，及第35條第9項，吊扣車輛牌照2年，警方將依法掣單開罰。（編輯：孫承武）1120307