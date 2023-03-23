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打詐掃蕩竹聯幫明仁會 林右昌頒獎表揚永和警

2023/3/23 14:51（3/23 20:31 更新）
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新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左2）23日由警政署長黃明昭（右）、新北市警局長廖訓誠（左）陪同，頒獎表揚永和警分局偵查隊長李志祥（右2）。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左2）23日由警政署長黃明昭（右）、新北市警局長廖訓誠（左）陪同，頒獎表揚永和警分局偵查隊長李志祥（右2）。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）內政部長林右昌今天至永和警分局慰問打詐掃蕩竹聯幫明仁會有功員警，他說，治安無死角，五星級飯店也要稽查，掃蕩幫派與詐騙、毒品將是治安稽查重點，絕對不要挑戰公權力。

林右昌今天中午在警政署長黃明昭、刑事警察局長李西河、新北市警局長廖訓誠陪同下，前往新北市永和警分局慰勞，並頒發獎勵金給日前掃蕩竹聯幫明仁會涉及靈骨塔詐欺案有功的偵查隊長李志祥、小隊長張興華，肯定警方努力。

林右昌接受媒體聯訪時表示，最近幫派犯罪推陳出新，毒品與詐欺案件最近也與幫派犯罪連結起來，各縣市警局全力掃黑希望人民安心，詐騙與毒品是掃蕩重點，絕對不要挑戰警方公權力。

他指出，治安工作無死角，包括五星級飯店也一樣要稽查。尤其，日前幫派在飯店舉行相關活動，讓民眾質疑活動費用來源，其實就是從犯罪所得而來。

新北市警察局表示，竹聯幫明仁會日前在台北市萬豪酒店高調舉辦春酒，廖訓誠指示刑警大隊要求各警分局盤點轄區幫派活動，並將明仁會列為專案蒐報首要目標，深入偵蒐不法事證，不容黑道挑戰公權力。（編輯：戴光育）1120323

新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左）23日頒獎表揚永和警分局偵查隊小隊長張興華（右），肯定掃黑績效。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左）23日頒獎表揚永和警分局偵查隊小隊長張興華（右），肯定掃黑績效。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（中）23日由警政署長黃明昭（右2）、刑事警察局長李西河（右）、新北市警局長廖訓誠（左2）及永和警分局長李崇偉（左）陪同，表揚永和警分局有功員警。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（中）23日由警政署長黃明昭（右2）、刑事警察局長李西河（右）、新北市警局長廖訓誠（左2）及永和警分局長李崇偉（左）陪同，表揚永和警分局有功員警。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月23日
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