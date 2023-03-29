壽司郎事件翻版 高雄學生牛排店湯桶吐口水惹議
2023/3/29 15:43（3/29 18:38 更新）
（中央社記者洪學廣高雄29日電）日本先前發生青少年在「壽司郎」舔醬油罐事件引起公憤。高雄楠梓一間牛排店也發生類似案件，4名學生將黑胡椒倒入整桶玉米濃湯，還對內吐口水，過程全被店家監視器拍下。
有民眾在臉書社團「爆料公社公開版」PO文表示，有民眾前往右昌元帥廟後面美食街用餐，將黑胡椒倒入整桶玉米濃湯內，並吐口水。對此，高雄市政府警察局楠梓分局證實，昨天晚間接獲牛排店蔡姓業者報案。
楠梓分局今天發布新聞稿指出，4名未成年學生在店內用餐時，將黑胡椒倒入玉米濃湯內並吐口水，其他客人喝到向店家投訴，過程全被店家監視器拍下。經追查到4名顧客身分後，店主體諒是未成年人不予追究。楠梓分局除請學校勸導，也通知學生家長。（編輯：郭諭儒）1120329
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