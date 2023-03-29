更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

壽司郎事件翻版 高雄學生牛排店湯桶吐口水惹議

2023/3/29 15:43（3/29 18:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）日本先前發生青少年在「壽司郎」舔醬油罐事件引起公憤。高雄楠梓一間牛排店也發生類似案件，4名學生將黑胡椒倒入整桶玉米濃湯，還對內吐口水，過程全被店家監視器拍下。

有民眾在臉書社團「爆料公社公開版」PO文表示，有民眾前往右昌元帥廟後面美食街用餐，將黑胡椒倒入整桶玉米濃湯內，並吐口水。對此，高雄市政府警察局楠梓分局證實，昨天晚間接獲牛排店蔡姓業者報案。

楠梓分局今天發布新聞稿指出，4名未成年學生在店內用餐時，將黑胡椒倒入玉米濃湯內並吐口水，其他客人喝到向店家投訴，過程全被店家監視器拍下。經追查到4名顧客身分後，店主體諒是未成年人不予追究。楠梓分局除請學校勸導，也通知學生家長。（編輯：郭諭儒）1120329

#食安
#牛排
延伸閱讀
日本壽司郎舔醬油瓶顧客現身致歉 業者告到底：這是威脅食安行為日本藏壽司出招護食安 AI監控轉盤上可疑動作惡搞藏壽司還上傳影片 日本檢方起訴21歲男子日本迴轉壽司不轉了 銚子丸將由店員送餐到桌日本男拿公用湯匙猛吞烏龍麵店炸渣 網：無法安心外食
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族