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顏寬恒豪宅假買賣案千萬交保 檢續查官員是否涉案

2023/3/29 20:31（3/29 20:53 更新）
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圖為2021年12月顏寬恒在南屯招待所前向媒體發表聲明。（中央社檔案照片）
圖為2021年12月顏寬恒在南屯招待所前向媒體發表聲明。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中29日電）國民黨籍前立委顏寬恒涉嫌將台中市沙鹿區的豪宅假買賣，檢方昨天發動搜索，帶回顏寬恒等9人調查，其中顏寬恒因涉竊占等罪諭知1000萬元交保，檢方並續查是否有公務員涉案。

台中地檢署昨天指揮調查局中機站、航調處，到顏寬恒與其他涉案人的住處、辦公處所等地執行搜索，並帶回、傳訊顏寬恒及其陳姓妻子，與顏寬恒公司所屬的林姓與賴姓員工、涉假交易公司張姓負責人與陳姓建築師，另外國有財產署2人、代書1人列為證人，共計9人到案。

檢方指出，全案於民國111年1月至3月間，陸續接獲不同民眾檢舉告發而立案偵辦，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，以查獲事證依法偵辦。

檢調查出，涉案的沙鹿區住宅用地原登記在顏寬恒的妻子名下，去年住宅竊占國有土地的案件爆發後，顏寬恒透過林姓員工等人，將房屋移轉給涉假交易公司張姓負責人，並有虛偽不實登記等犯行。

檢方指出，被告所涉犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，經檢察官審酌被告所涉罪名、犯罪情節及相關事證，分別諭知顏寬恒與其陳姓妻子，分別以新台幣1000萬元、500萬元交保候傳。

另外，顏寬恒公司所屬的林姓員工以500萬元、涉假交易公司張姓負責人50萬元交保，其餘人請回。檢調並比對國有產財署相關資料，認定住宅有部分建築與造景等土地仍涉嫌竊占國有土地，至於是否有公務人員涉嫌圖利，仍待進一步調查釐清。

顏寬恒今天在位於台中市烏日區的服務處接受媒體聯訪時表示，他被檢方指控竊占國有土地、房屋假交易，他提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據。

顏寬恒說，案件偵辦是莫須有的指控，是不是因為他要參選立委，又把陳年舊案重新做政治操作，他呼籲檢調不要為政治服務，不能成為政治操作打手。

顏寬恒去年參與台中第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區有豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。顏寬恒日前向國民黨爭取提名再戰中二選區，不料昨天遭中檢搜索偵辦。（編輯：李錫璋）1120329

#顏寬恒
#國民黨籍
#林靜儀
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