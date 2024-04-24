台中廂型車闖紅燈撞傷騎士逃逸 2失聯移工投案法辦

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（中央社記者蘇木春台中24日電）越南籍陳男日前駕駛廂型車載同鄉梅男，行經台中西屯區1處路口，闖紅燈撞傷機車騎士後逃逸，陳男等2人事後投案；警方發現皆為失聯移工，陳男還因案遭通緝，警訊後法辦。

台中市警察局第六分局今天表示，警方21日上午8時接獲報案指出，西屯區台灣大道上有1輛廂型車撞上機車騎士後，駕駛開車逃逸，警方到場除將受傷機車騎士送醫，並組成專案小組追查，23日下午4時，肇逃的越南籍28歲陳姓移工到警局投案。

警方查出，陳男事發當時駕駛廂型車，行經台灣大道四段與工業區一路路口，闖紅燈撞上20歲楊姓男子騎乘的機車，陳男肇事後開車逃逸。

經警方追查，前往陳姓移工住處外埋伏，23日下午4時多，陳男發現警方後，配合到警局投案，並通知車上乘客越南籍梅姓男子到案，警方發現2人均為失聯移工，且陳男同時為桃園地檢署發布的竊盜與詐欺罪嫌通緝犯。

警方全案訊問後，依法將陳男解送桃園地檢署歸案，另依肇事逃逸等罪嫌函送台中地檢署偵辦；梅男則移送移民署台中專勤隊收容。（編輯：陳仁華）1130424