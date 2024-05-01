無視釣客手機錄影 台東阿伯連丟2包垃圾入海可罰6千

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東成功鎮新港漁港碼頭，1名「阿伯」連續將2包裝滿物品塑膠袋往海裡丟，附近釣客拿手機拍攝，阿伯仍旁若無人，騎著機車離開，台東環保局展開調查將開罰，最重可罰6000元。

有民眾在臉書（Facebook）貼文表示，「海裡突然蹦了一聲，還以為是又地震了，轉頭過去看，1名阿伯走去機車拿1包丟海裡，在跟你錄影，你也看到我、你還是丟下海，臉皮真厚，應該是常來丟。在台東成功 （新港）魚港」；貼文還附上影片。

從影片上看到，1名中年人拿著裝有重物塑膠袋，往海裡扔，接著騎機車離開；影片引發網友撻伐「沒公德心」、「檢舉他」。

拍攝影片釣客今天接受中央社記者電話訪問表示，昨天中午他從花蓮縣富里鄉到新港漁港釣魚，忽然聽到東西落水聲音，他抬頭看到前面有名「阿伯」將2包裝有重物的塑膠袋丟入海裡，「阿伯」看到他拿手機拍，仍自顧自地丟，然後騎著機車離開，「這樣很不好，又不是沒垃圾車，這會對海洋造成汙染」。

台東縣環保局稽查科長林士銘表示，已接獲成功鎮公所清潔隊轉報，正在追查相關事證，事實明確將依違反廢棄物清理法，對行為人裁處新台幣1200元到6000元罰鍰。

成功鎮新港區漁會表示，已經收集相關資料提供給相關單位處置，希望鎮民們能好好愛護環境。（編輯：陳仁華）1130501