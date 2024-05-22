疑辦理經費核銷涉偽造文書 高市3警遭檢廉約談

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高市警局刑事警察大隊今天遭檢廉搜索，警方自檢查出蔡姓、潘姓、陳姓官警處理108年至110年經費核銷有疑義，涉及偽造文書，目前3人已被帶回配合調查，全案擴大釐清中。

高雄市政府警察局刑事警察大隊晚間指出，內政部警政署政風室與高雄市政府警察局辦理政風稽核時，發現民國108年至110年經費核銷有疑義，經市警局自檢查處，報請台灣高雄地方檢察署針對偽造文書部分指揮偵辦。

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高雄地檢署檢察官甘若蘋上午指揮警政署政風室及高市警局等單位，調查員警涉嫌偽造文書案，並前往刑事警察大隊、鳳山分局等處搜索，同時通知蔡姓、潘姓及陳姓官警等3人配合調查。

高雄市警局表示，全案配合檢察官偵辦中，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，並秉持「勿枉勿縱」、「警紀警辦」原則，深入追查，積極偵辦，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任，展現端正警察風紀決心，以維警譽。（編輯：黃世雅）1130522