本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

刑事局警政監林明佐涉貪 警政署：將記兩大過免職

2024/8/26 10:30（8/26 10:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中檢偵辦九州博弈集團案，涉洩密的刑事局警政監林明佐（前）遭起訴。（中央社檔案照片）
中檢偵辦九州博弈集團案，涉洩密的刑事局警政監林明佐（前）遭起訴。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）中檢偵辦九州博弈集團案，起訴集團陳姓總裁等32人及涉洩密的刑事局警政監林明佐。對此，警政署今天表示，將報請內政部核予記兩大過免職，並追究相關考監責任。

警政署今天發布新聞稿表示， 前台中市警察局大隊長、刑事局警政監林明佐涉嫌貪瀆等案件，全案經台中地檢署於23日宣布偵查終結，並依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例及刑法洩密等8罪起訴。

林明佐身為執法人員涉及貪污等案件，警政署指出，其收受不正利益，有確實證據且違法情節重大，經中檢檢察官偵結起訴，嚴重損害警譽，刑事局將報請警政署轉陳內政部核予記兩大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。

警政署說，刑事局先前已依警察人員人事條例第29條規定報經內政部核予林明佐停職處分，並列管其於台中市警察局服務期間相關考監不周人員行政責任在案。

「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，警政署重申，會以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗的態度和勇於處理風紀精神，要求各級主官（管）及督察與政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作。

同時，強化風紀情報蒐集，發現違法、違紀徵候，務必主動積極查處，決不能徇私護短。（編輯：張銘坤）1130826

延伸閱讀
檢方辦博弈集團案外案 警政監林明佐關說謀求刑大隊長職中檢起訴博弈集團32人 警政監涉收賄4451萬元九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
林明佐
九州博弈集團案中檢起訴 總裁與洩密警政監續羈押九州博弈集團案中檢起訴 幹部前記者500萬元交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：