刑事局警政監林明佐涉貪 警政署：將記兩大過免職

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）中檢偵辦九州博弈集團案，起訴集團陳姓總裁等32人及涉洩密的刑事局警政監林明佐。對此，警政署今天表示，將報請內政部核予記兩大過免職，並追究相關考監責任。

警政署今天發布新聞稿表示， 前台中市警察局大隊長、刑事局警政監林明佐涉嫌貪瀆等案件，全案經台中地檢署於23日宣布偵查終結，並依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例及刑法洩密等8罪起訴。

林明佐身為執法人員涉及貪污等案件，警政署指出，其收受不正利益，有確實證據且違法情節重大，經中檢檢察官偵結起訴，嚴重損害警譽，刑事局將報請警政署轉陳內政部核予記兩大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。

警政署說，刑事局先前已依警察人員人事條例第29條規定報經內政部核予林明佐停職處分，並列管其於台中市警察局服務期間相關考監不周人員行政責任在案。

「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，警政署重申，會以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗的態度和勇於處理風紀精神，要求各級主官（管）及督察與政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作。

同時，強化風紀情報蒐集，發現違法、違紀徵候，務必主動積極查處，決不能徇私護短。（編輯：張銘坤）1130826