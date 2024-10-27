無照開租賃車撞死行人逃逸 台中18歲男上銬送辦

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（中央社記者蘇木春台中27日電）18歲白姓男子無駕照，今天疑駕駛家人租賃的小客車，先在台中北屯區撞上1名行人後逃逸，逃至另處路口失控自撞電箱；行人送醫傷重不治，白男被逮捕後，下午被上銬送辦。

白男今天下午雙手上銬，被移送台中市警察局第五分局偵查隊進一步詢問，他在搭上警車前，被媒體問到「無照為何開車」時，不發一語；白母今天下午也到警局了解狀況，對於媒體提問「車是誰租的」等問題，皆未回應，快步離去。

據了解，白男高中畢業後未升學，家中經營宮廟與禮儀公司，近期因住家常發出疑似改裝車輛噪音，警方還曾接獲鄰居報案到場了解，白母為台中一家禮儀公司負責人，還曾任台中市府市政顧問。

台中市消防局今天上午9時5分獲報，北屯區北屯路240巷與三光北一街108巷口，發生小客車與行人事故，救護車到場時1名年約60歲男性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救仍傷重不治。

警方調查，白男無駕照駕駛小客車，沿北屯路240巷往東方向直行，於案發地點撞擊1名行人後肇事逃逸離去，行人送往中國醫藥大學附設醫院急救後，院方宣告不治。

白男肇事後，約上午9時20分，逃逸行駛至北屯區太原路三段與環中東路口，突然失控自撞路旁電箱，警方獲報到場將白男逮捕帶回偵辦；白男酒測無酒駕，車上未發現毒品等相關違禁品，警方將對白男採集檢體送驗。

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白男初步供稱，車輛屬租賃車，由家人租用，辯稱不知道有撞到人；確切肇事原因待警方調查釐清，並報請檢察官相驗死者遺體，後續追究車輛租賃人相關責任，警方將依過失致死罪嫌將白男移送台中地檢署偵辦。

至於死者身分，警方指出，因行人身上未攜帶證件，經訪查周邊居民與里長未果，死者身穿深藍色上衣、卡其色短褲及拖鞋，年約50至60歲，呼籲認識的民眾出面指認。（編輯：陳仁華）1131027