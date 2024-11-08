漁船運K毒891公斤 基檢起訴18嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆地檢署偵辦運毒集團以漁船走私運毒入台案，查獲毒品愷他命891.85公斤，並逮捕18名犯嫌，今天偵查終結，起訴主嫌曹姓男子等18人，並將在押的18名犯嫌移審基隆地方法院。

基隆地檢署今天表示，賴姓男子依曹男指示，今年7月7日晚間10時許，駕駛漁船出海涉接運毒品，將毒品自海上載回，送抵新北市萬里區漁澳路駱駝峰旁海岸邊，再由曹男在岸邊現場指揮將毒品從漁船內搬運上懸崖。

檢方指出，運毒集團成員以木板一端架在懸崖，另一端插在貨車內方式，作為連接懸崖及貨車的橋梁，讓袋裝毒品可沿木板順勢滑至貨車內，並派員持無線電前往制高點把風。

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情資後，報請基隆地檢署偵辦，由主任檢察官陳照世指揮相關單位組成專案小組，7月8日凌晨見時機成熟，當場查獲運毒貨車，並起出裝有愷他命的35袋麻布袋，毛重達891.85公斤，純度高達83.9%，並拘捕貨車駕駛、現場指揮及搬運人員等人。

專案小組隨後在東澳漁港拘捕到賴男，並查扣用來運毒的漁船，經持續追查，將曹男等共18名犯嫌陸續查緝到案，經檢察官向法院聲請羈押禁見全數獲准。

基隆地檢署今天偵查終結，依毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌起訴曹男等共18名被告，並對主導整起運毒計畫的曹男及漁船駕駛賴男等共10名被告，建請法院從重量刑。（編輯：戴光育）1131108