加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

頭份行車糾紛追逐釀事故 警快打部隊到場查獲毒品

2024/12/23 14:11（12/23 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣頭份市22日深夜發生3車追逐後分別自撞、追撞事故，現場多人在街頭叫囂，警方24日表示，經出動快打部隊到場處理發現肇因於行車糾紛，在其中2輛車上查獲毒品，依法送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月23日
苗栗縣頭份市22日深夜發生3車追逐後分別自撞、追撞事故，現場多人在街頭叫囂，警方24日表示，經出動快打部隊到場處理發現肇因於行車糾紛，在其中2輛車上查獲毒品，依法送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣頭份市昨夜發生3車追逐後分別自撞、追撞事故，現場多人在街頭叫囂，警方出動快打部隊到場發現肇因於行車糾紛，在其中2輛車上查獲毒品咖啡包及彩虹菸，依法送辦。

有民眾將目擊事發經過影片上傳社群網路，1輛白色轎車在頭份市中正一路自撞號誌桿後停下，後方另台白色車輛駕駛隨即上前理論；不久後，又有1輛深色小客車疾駛而至，朝第2部車尾猛撞。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，經調查，曾姓男子與范姓男子在頭份市區發生行車糾紛，追逐至中正一路時，曾男駕駛之自小客車失控自撞號誌桿，另曾男友鍾姓男子駕車前往關心，又撞及范姓男子車輛；警方昨天深夜11時許接獲報案，立即出動快打部隊到場處理。

警方表示，現場曾姓男子與乘客張姓男子受傷，送醫後無大礙；事後分別在范男車上查獲10包毒品咖啡包及鍾姓男子車上查獲11支彩虹菸，黃姓乘客坦承持有，全案依毒品危害防制罪嫌移送。

頭份分局副分局長吳國偉指出，3車駕駛酒測值為零，另是否涉及毒駕部分，待曾姓駕駛等人實施採尿送驗結果確定後再行移送。（編輯：張銘坤）1131223

吳國偉
頭份機車疑闖紅燈遭聯結車撞擊 姑姪3人2死1傷頭份翁接孫放學 駕車校門前暴衝撞電桿幸無傷亡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：