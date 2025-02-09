台南警壓制揮刀男遭劃傷 黃偉哲探視允強化執勤安全

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南警方昨晚獲報處理一名男子持刀揮舞案件，過程中35歲徐姓員警臉部遭劃傷送醫，台南市長黃偉哲今天前往醫院探視，允諾強化員警執勤安全配套機制，避免類似情況發生。

黃偉哲表示，很難過優秀員警在執勤任務時意外受傷，特地到成大醫院為員警打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望受傷員警早日康復，同時也感謝醫療團隊專業用心，市府將持續強化警察執勤安全與相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

陪同前往的台南市政府警察局長林國清表示，對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉，警方絕不容許任何暴力滋事行為，若有將嚴辦到底，並呼籲民眾遇有糾紛時，應保持冷靜並立即撥打110報案，以維自身安全。

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台南市政府警察局第五分局昨晚11時許獲報，北區東豐路一處巷子內有男子持刀揮舞，立即啟動快打警力趕赴現場，處理過程中，男子持刀攻擊員警並強烈反抗，員警使用臂盾及電擊槍壓制均無效後，對空鳴槍制止，將男子壓制逮捕，並協助救護人員將男子強制管束，送往成大醫院治療。

警方指出，徐姓員警在處理過程中臉部遭劃傷，傷勢暫無大礙，於成大醫院急診室觀察治療中，全案依殺人未遂及妨害公務罪嫌將男子送辦。（編輯：李淑華）1140209