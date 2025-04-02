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涉收賄洩密電玩業者 北檢聲押禁見2警

2025/4/2 11:26
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（中央社記者謝幸恩台北2日電）台北市警察局萬華分局鄧姓組長、吳姓員警涉洩密查緝情資給電子遊藝場業者。北檢昨天搜索並約談鄧男等8名被告到案，檢察官訊後今天依收賄罪向法院聲請羈押禁見鄧男、吳男。

此外，檢察官諭令林姓員警請回，劉姓業者以新台幣70萬元交保，許姓登記負責人50萬元交保，蔡姓會計與王姓業務各30萬元交保，黃姓管理人則限制住居。

檢調獲報，指鄧男等人涉嫌於民國112年間因職務關係結識劉姓業者等人，涉收受賄款以洩密警方查緝情資，以利業者因應查緝。

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台北地檢署昨天指揮法務部調查局北部地區機動站、內政部警政署督察室及台北市警察局兵分19路搜索，並約談鄧男等共計8名被告到案說明。

台北市警局昨天透過新聞稿表示，萬華分局日前偵辦刑事案件，發現有員警涉及不法情事，隨即主動報請北檢指揮偵辦，將依偵審結果，從嚴追究相關人員行政及考監責任，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1140402

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