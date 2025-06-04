前立委陳歐珀涉貪遭聲押禁見 北院晚間8時開庭

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（中央社記者劉世怡台北4日電）民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受不正利益護航業者，北檢今天清晨以陳歐珀涉犯收賄、財產來源不明、洗錢等罪，且有逃亡、勾串之虞聲押禁見，台北地院定晚間8時開庭。

檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

檢廉掌握，民國107年間，一艘貨輪停靠於基隆港，不慎撞上聯興公司的貨櫃與機具，導致業者蒙受重大損害，因當時商港法未把私人貨運公司列為管理範圍，聯興公司因而請託時任立委陳歐珀協助。

台北地檢署昨天指揮廉政署執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀、妻子徐慧諭、洪男等人。

檢廉成功搜索扣押陳歐珀相關帳冊、手機，經過濾扣案證據，查出陳歐珀除涉嫌收受物流業者不正利益，另有近千萬元財產來源不明；針對媒體報導，相關帳冊顯示陳歐珀與im.B吸金案主嫌曾耀鋒有800萬元金流往來，北檢則不予回應。

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檢察官訊問後，認為陳歐珀涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂或不正利益、公務員財產來源不明及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。

此外，檢方諭令被告陳歐珀妻子徐慧諭以新台幣80萬元交保、洪姓被告300萬元交保、另3名被告以10萬元至50萬元交保，其餘均請回。（編輯：蕭博文）1140604