加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

屏東惡霸犬咬柴犬遭沒入 飼主鑽漏洞認養後再犯

2025/6/9 16:58（6/9 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東1隻名為「福將」的惡霸犬，因兩度咬傷柴犬5月底遭縣府農業處沒入。但飼主鑽法律漏洞，日前透過友人認養回家後，發生2年內第3起攻擊事件。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月9日
屏東1隻名為「福將」的惡霸犬，因兩度咬傷柴犬5月底遭縣府農業處沒入。但飼主鑽法律漏洞，日前透過友人認養回家後，發生2年內第3起攻擊事件。（屏東縣政府農業處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東1隻名為「福將」的惡霸犬，因兩度咬傷柴犬5月底遭縣府沒入。但飼主鑽法律漏洞，日前透過友人認養回家，沒想到6日又咬傷黃金獵犬。農業處擬不再開放攻擊性犬隻認養。

有民眾向媒體披露，6日帶黃金獵犬去寵物樂園玩，愛犬頭靠欄杆時，意外被隔在另一空間的惡霸犬「福將」咬傷。「福將」為累犯，2年間3次咬傷狗，且5月底才遭農業處沒入，飼主卻鑽法律漏洞，透過友人認養回來。

屏東縣政府農業處動保科長李繼雅今天接受中央社記者電訪表示，去年發生咬傷柴犬事件後，林姓飼主因飼養犬隻未絕育，遭依動保法裁罰新台幣5萬元，「福將」列為攻擊性犬隻。今年5月20日攻擊柴犬後，「福將」遭沒入，同時裁罰6萬元。飼主至今未繳交。

李繼雅強調，攻擊事件向來不是狗的錯，遇到好的主人不會發生這種事。春日鄉曾咬死男童的比特犬，到台北新飼主家中後，也未再發生憾事。不過屏東縣動物之家認養評估，主要為飼主生活環境，難料認養程序遭民眾鑽漏洞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李繼雅說，因應此事件，動保科與動物之家託管單位台灣愛狗人協會討論，未來涉及攻擊事件犬隻，恐不再開放認養，將養在動物之家終老。

「福將」去年5月曾咬傷1隻柴犬，今年5月20日，飼主又在未繫繩狀態下，帶包含「福將」在內4隻惡霸犬前往屏東市大同高中人行道散步，「福將」咬傷同樣在散步的柴犬，柴犬飼主為保護愛犬也受傷，並對此提出傷害告訴。（編輯：黃名璽）1140609

#屏東市
#屏東縣政府
#農業處
#屏東縣農業處
#李繼雅
李繼雅
屏東咬死柴犬比特犬已火化？農業處追查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：