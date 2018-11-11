國中軟式棒球聯賽 東體延長賽勝晉4強

（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）107學年度國中軟式棒球聯賽，台東體中今天與桃園龜山交手，兩隊7局打完僵持不下，突破僵局第8局，東體靠著高飛犧牲打搶下致勝分，以1比0拿勝、晉級4強。

國中軟式棒球聯賽8強，東體與龜山交手，龜山比賽前5局、局局有安打攻勢，但沒能連貫、無法搶下分數，東體則受制於龜山投手壓制，前7局僅敲出2支安打。

正規7局打完兩隊0比0僵持不下，突破僵局制第8局，東體後援投手林日祥穩守不掉分，8局下半東體靠著高飛犧牲打拿下致勝分，順利晉級4強。

東體4強將與台中市中山國中交手，爭取冠軍戰門票，東體上一次在國中軟式棒球聯賽拿下冠軍為102學年度，中山國中上一次拿下國中軟式聯賽冠軍為101學年度。

台北市長安國中8強與新北市二重國中交手，長安靠著戰術執行成功，加上先發投手黃景煜好投，終場以3比1拿勝，隊史首度晉級4強；總教練陳逸松透露，軟式棒球要得分比較不容易，採用短打取勝，選手點的位置很好，比賽前半段取得領先，也讓選手場上表現更穩定。

長安隊史首度闖進4強，明天比賽將與新北市福營爭冠軍戰門票，福營連2屆比賽闖進4強，總教練童琮輝稱讚球員表現越來越放得開，才能有好的發揮。（編輯：黃于）1071111