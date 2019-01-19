姜建銘爆米花冠軍賽當英雄 崇越拿勝延長戰線

第3屆爆米花棒球聯盟5戰3勝制冠軍賽持續展開，19日第3戰開打，崇越隼鷹展現韌性，選手姜建銘一記關鍵二壘打助隊扳平比數，加上隊友追分成功，終場就以4比3擊敗合作金庫搶下首勝，也讓戰線延長至第4戰。中央社記者謝靜雯攝 108年1月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）爆米花棒球聯盟崇越隼鷹展韌性，冠軍賽第3戰一路苦追，選手姜建銘關鍵二壘打幫助球隊扳平比數，森育彬安打送回致勝分，崇越以4比3擊敗合作金庫搶首勝、延長戰線至第4戰。

5戰3勝制冠軍賽，崇越隼鷹連吞2敗，今天比賽沒有退路，合庫2局靠著失誤先馳得點，崇越直到6局拿下第1分，合庫7、8兩局各添1分，崇越8局下半靠著失誤、王仁豪接連安打攻占得點圈，姜建銘關鍵二壘打，一棒送回2分、3比3扳平比數，森育彬補上安打、送回超前分。

崇越例行賽與合庫3場交手都贏球，但冠軍賽連輸2場，今天搶下關鍵勝利，總教練吳思賢表示，例行賽結束到冠軍賽開打，期間休息了10多天，比賽感覺沒能維持是主要關鍵，前兩場比賽感覺球隊打擊狀況下滑。

今天崇越背水一戰，吳思賢指出，每個球員都不放棄，姜建銘追平比數安打是關鍵；姜建銘今天先發蹲捕、打第7棒，6局敲出滾地球送回球隊第1分，8局關鍵安打再添2分，總計貢獻3分打點。

姜建銘表示，例行賽後半段因為受傷，打擊表現快速下滑，想著要替球隊貢獻，太過急造成反效果，今天8局得點圈有人攻擊機會上場，其實沒有多想什麼，「教練對我說看你的」，用捕手配球的邏輯思考，面對狀況不好的打者，抓到對方會直球對決，果然一棒建功。

關鍵時刻跳出來當英雄，幫助球隊延長戰線至第4戰，姜建銘直言，如果前兩場就跳出來就不會打得這麼辛苦，他也提到前兩場比賽感覺綁手綁腳，沒辦法發揮的很好，自己今天敲出關鍵安打，雖不敢說打破低潮，「但擊球感覺蠻好的」。（編輯：黃于）1080119