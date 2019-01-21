千場出賽就引退 陳江和：已經沒有遺憾

（中央社記者楊啟芳屏東21日電）陳江和本季接任中信兄弟隊長，也在開訓儀式宣布今年是引退年，當生涯出賽數滿1000場，就正式引退，並以隊長身分在場邊指導年輕球員，他說：「已經沒有遺憾了。」

開訓儀式陳江和接任新球季隊長後，領隊劉志威也宣布，這個球季是陳江和最後一年當球員，由於他希望達成生涯1000場出賽，已經累積988場的他，今年只要再打12場，球隊就會為他舉辦引退賽；在這之後陳江和仍然會隨隊擔任隊長，並為教練團一員。

陳江和表示，其實近兩年本來就一直在思考要引退，但由於中信兄弟內野資深選手僅剩他、彭政閔、林智勝，他認為有必要繼續帶領年輕選手。陳江和說：「因為我對自己防守滿有信心，如果我退下來，現在跟他們講，怕他們不知道我的意思，如果以球員身分做給他們看，這樣學習會更快。」

陳江和指出，以前兄弟內野有「勝龜連線恰恰豪」，2010年王勝偉、陳江和、彭政閔、黃泰龍（原名黃仕豪），包辦了內野金手套獎，陳江和說：「我覺得有這個成績，已經沒什麼好遺憾了。現在年輕選手表現很好，我也對他們有信心。」

陳江和職業生涯中，僅於2010年有拿過總冠軍，因此他希望引退年能用選手身分，再抱回一座總冠軍獎盃。至於退休之後的規劃，陳江和表示，會先在場邊觀摩與實習，看其他教練如何安排與調度，年底再看有沒有機會去國外進修。（編輯：張雅淨）1080121