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NBA攜手臉書 每場比賽回顧影片上傳影音平台

最新更新：2019/02/19 10:20

（中央社紐約18日綜合外電報導）專責美國職籃NBA線上內容的NBA Digital公司指出，NBA將把每一場比賽的回顧影片，上傳到臉書（Facebook）影音平台Facebook Watch。

法新社報導，所有NBA聯盟官方、球隊及球員的臉書帳號，在全球擁有約4億追蹤人數。NBA全明星賽昨天落幕後，聯盟將於21日恢復例行賽賽程。

除了NBA比賽回顧影片，Facebook Watch還會提供美國女子職籃WNBA、G聯盟（G League）、NBA 2K聯盟（NBA 2K League）所有比賽的回顧，其中包括NBA夏季聯盟（NBA Summer League）、季前賽和季後賽。

NBA也會在臉書上舉辦每週一次的「觀賞派對」（Watch Party），讓世界各地球迷可以即時觀看比賽回顧影片並有所互動。

NBA數位媒體副總裁法伯（Sam Farber）表示：「我們很高興能提供每場比賽的回顧給臉書上數以百萬計粉絲。」

他還說：「全球各地的籃球迷可以即時互動，並分享他們對比賽的熱情。」（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080219

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