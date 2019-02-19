馬建豪參加NBA訓練營信心增 教頭有期許

107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽18日點燃戰火，松山高中「高砲塔」馬建豪因赴美參加NBA舉辦的籃球無疆界訓練營，首戰缺陣，19日才歸隊。中央社記者黃巧雯攝 108年2月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）剛參加完美國職籃NBA舉辦的籃球無疆界訓練營的松山高中馬建豪，今天趕上HBL八強賽第2戰，總教練黃萬隆除了感受到馬建豪更有自信外，也盼馬建豪能自我要求，未來挑戰NCAA。

107學年度HBL高中籃球聯賽八強賽昨天點燃戰火，松山「高砲塔」馬建豪因赴美參加NBA舉辦的籃球無疆界訓練營，首戰缺陣，但松山高中依舊以80比55輕鬆擊敗東山高中。

馬建豪今天中午抵台，趕在松山高中與青年高中之戰歸隊，而早在馬建豪還在美國期間，黃萬隆就提醒馬建豪返台後，要做好隨時上場的心理準備，賽前也要馬建豪先做好防守、快攻，畢竟身體可能還沒辦法完全適應比賽。

馬建豪首戰出賽6分14秒，拿下7分、2籃板，松山最終以96比72輕取青年高中，收下2連勝。

馬建豪自認目前狀況僅恢復到4成，預計趁22日休兵日，可望調整到最佳狀態。

談到這次參加訓練營，又與其他球員身體碰撞過程，讓馬建豪印象深刻，身高200公分的他說：「扎扎實實體認到外國人身體多強壯，已經用盡全力頂著他們，但還是頂不住。」

不少參加訓練營的球員也擁有出色的外線能力，也讓馬建豪體認到自己未來還需加強。

黃萬隆也發現馬建豪這次歸隊後，自信心、心理素質明顯成長，除了希望馬建豪能珍惜這次參加訓練營的機會、瞭解自己未來目標在哪裡外，還能藉機自我要求，期盼馬建豪有機會能挑戰美國大學男籃錦標賽（NCAA）。

另外，能仁家商今天對戰高苑工商，兩隊決勝節一路拉鋸，高苑一度靠著吳忠宏兩分球，扳成67比67平手，但能仁王翊帆關鍵時刻連飆3顆三分球，成功為球隊守住領先優勢，終場能仁就以82比75險勝勇奪2連勝。（編輯：唐聲揚）1080219