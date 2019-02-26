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體操奧運積分賽連奪2金 李智凱盼盡快達標

最新更新：2019/02/26 13:45

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣「鞍馬王子」李智凱，23日在澳洲舉行的體操奧運積分賽第2站，在鞍馬項目拿下金牌；今天他表示，在新年第1場比賽就拿下金牌真的很開心，也期許下一站也能順利奪金。

體操奧運積分賽從去年底至2020年，共有8站分站，將取3站個人最佳成績進行評比，不過包括地板、鞍馬、吊環、雙槓、單槓與跳馬每個項目，僅1名選手可透過積分賽的方式取得奧運門票。

李智凱去年先在德國站奪金，今年又在澳洲稱王，連2站摘金，接下來3月10日，他將前往亞塞拜然首都巴庫以及卡達，連續參加2站奧運積分賽，他表示：「當然希望自己越早達標越好（奪3站積分賽金牌），因為這對自己（拿到奧運資格）來說，就是一個保障。」

李智凱的教練林育信解釋，若同時有2名以上選手，在奧運積分賽的單項拿到3金以上，就會先比較3場賽事的總得分，若分數還是相同，再比較扣分，扣分越低的選手將更具優勢。

目前就讀國立體大競技與教練科學研究所一年級的李智凱，今天參加國體大體操館整建啟用典禮，他說：「國中、高中都有來到這個地方訓練，看到現在新的體操館，真的有很大的改變，也像是一個新的開始、新的希望。」

國體大體操訓練館已使用超過30年，因此許多設備老舊，這次斥資新台幣1800萬元進行整修，就是盼望能提供選手與教練更好、更安全的訓練環境。

李智凱強調，新的場館能帶給自己還有未來的學弟妹更多的希望，也盼望新的體操館落成後，能帶給大家新的動力，帶領大家一起向前進。（編輯：張雅淨）1080226

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