延續奪冠氣勢 謝淑薇羅馬網賽女雙闖頭關

（中央社記者龍柏安台北13日電）才剛在西班牙馬德里奪得女雙冠軍金盃，台灣網球一姐謝淑薇本週馬不停蹄轉戰羅馬，她和捷克搭檔史翠可娃維持強勢演出，女雙首輪以6比4、6比1輕取美日聯軍，挺進第2輪。

羅馬網球賽同樣是男、女共站的網壇大賽，也是下週法國網球公開賽開打前，最後一場紅土熱身賽，過去謝淑薇曾在2009、2013兩度在此女雙封后，不過當時搭檔是中國好手彭帥。

謝淑薇上週才和史翠可娃（Barbora Strycova）聯手在西班牙馬德里公開賽奪冠，今天公布的最新世界排名，謝淑薇雙打從原先25名跳升至19名，而她與史翠可娃名列羅馬網球賽女雙大會第5種子。

延續上一週的火燙表現，「謝娃配」在羅馬網球賽女雙首輪幾乎沒有遭遇對手太多抵抗，以直落二橫掃美國女將柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與日本好手二宮真琴，寫下兩人近來的6連勝。

「謝娃配」今天暖機稍慢，首盤前8局和對手各自破了1次發球局，一度打成4比4平手，不過第9局「謝娃配」再破對手發球局，並取得關鍵超前，接下來兩人順利保發，先以6比4拿下。

首盤暖機完成後，「謝娃配」次盤接管戰局，下場就連搶4局，早早奠定勝基，對手第5局勉強化解一次破發點、艱辛保發，才沒領到「貝果」掛蛋，因為接下來「謝娃配」再連下2局，以6比1淘汰對手，輕鬆拿下晉級門票。（編輯：翁翠萍）1080513