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味全龍葉總選秀策略改變 狀元人選多人具實力

最新更新：2019/06/17 17:47

（中央社記者謝靜雯新北17日電）味全龍隊今年中職選秀怎麼選，總教練葉君璋經過2場測試會後想法有點轉變，先前透露大學生比例會較多，目前傾向具潛力年輕球員；至於選秀狀元，葉君璋表示，有5至6人有實力。

中華職棒選秀會將於7月1日登場，味全龍隊成軍從無到有，選秀是重要任務，先於6月14、15日自辦測試會，今天也出席中職官辦測試會，預計會推薦超過50名球員參選。

味全龍隊總教練葉君璋先前曾表示，味全龍是新的球隊，大學生的經驗和穩定性相對較好，會考慮選大學生球員的比例多一點；但經過測試會觀察，葉君璋坦言，想法有點改變。

葉君璋透露，他發現很多年輕球員技術足夠，經驗需時間和比賽磨練，味全龍加入職棒後還有1年的時間，可在二軍磨練、累積，這些年輕球員只要給他們時間，相信有很大的進步空間，所以高中畢業生、大學低年級球員也是不錯的選擇。

原本選秀狀元呼聲最高的國立體育大學棒球隊投手鄭浩均，若無意外將一圓旅美夢。談起選秀狀元人選，葉君璋指出，有5、6名球員都有狀元實力，包括台體大棒球隊投手江國豪、平鎮高中應屆畢業生投手徐若熙等人，都有一定實力。

葉君璋為捕手出身，但他表示，今年重點在投手，捕手可能先選2名可上場比賽的戰力，再看高中有無值得培養的潛力捕手，其餘戰力在年底擴編選秀會中可能會有不錯的人選。（編輯：張雅淨）1080617

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