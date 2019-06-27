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竹田恒和卸任日本奧會 山下泰裕接任主席

最新更新：2019/06/27 18:31

（中央社東京27日綜合外電報導）日本奧林匹克委員會（JOC）今天舉行臨時理事會，選出62歲的全日本柔道聯盟會長山下泰裕擔任新主席。從2001年起連任主席的竹田恒和正式卸下職務，任期創史上最長紀錄。

日本讀賣新聞報導，JOC今天在東京都內舉行評議員會，在同意新任理事及監事人選後，緊接著舉行臨時理事會，互選決定由山下接任主席。

日本每日新聞報導，在體育界相繼發生醜聞之際，山下肩負強化選手備戰明年即將舉行的東京奧運重責，任期2年。

71歲的竹田從2001年起擔任主席，任期創史上最長紀錄，但面臨日前遭法國司法單位指控涉申奧行賄情況，任期屆滿後卸任。

山下出身熊本縣，在1984年洛杉磯奧運拿下無限制級柔道金牌，並連續在203場正式比賽中奪勝，許多人認為山下是史上最強柔道家。山下1985年宣布退休，並從2017年6月起擔任全日本柔道聯盟會長。

JOC於1989年從日本體育協會（現在的日本運動協會）獨立出來，首任主席是1989年到1990年的堤義明；1990年到1999年主席是古橋廣之進；1999年到2001年主席是八木祐四郎；2001年到2019年是竹田恒和。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080627

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