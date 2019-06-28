大聯盟全壘打王葉立奇 獲選明星賽先發球員

（中央社紐約27日綜合外電報導）將於下個月進行的大聯盟明星賽邁入第90屆，目前的全壘打王，密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）在球迷票選下成為先發球員。

美國職棒大聯盟MLB，由國家聯盟和美國聯盟明星球員相互較勁的明星賽，7月9日將在克里夫蘭進行，過去雙方交手89次，美聯以44勝、43敗稍占優勢，並曾兩度平手。

兩隊的投手陣容和替補名單，將在30日公布。

國聯先發外野手中，右外野手葉立奇，目前以29支全壘打在全大聯盟位居第一，他的得票數在國聯排名第一，得票率是22.3%；接著是洛杉磯道奇的貝林格（Cody Bellinger），他3成54打擊率是全聯盟第一，26發全壘打則排第3，得票率是21%；亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna）以15%得票率搶下國聯最後一個明星賽先發外野手席次。

國聯先發內野手包括得票率率44.6%的芝加哥小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）、得票率38.5%的亞特蘭大勇士一壘手弗利曼（Freddie Freeman）、得票率39.2%的亞利桑納響尾蛇二壘手馬爾特（Ketel Marte）、得票率43.3%的小熊游擊手巴艾茲（Javier Baez）、得票率51.9%的克羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。

康崔拉斯成為小熊繼1936-37年的哈奈特（Gabby Hartnett）後，下一個在明星賽先發的捕手。

弗利曼以1.1%的些微差距擊敗匹茲堡海盜的貝爾（Josh Bell），那是投票中第2小的差距，並以此成為勇士繼1995-96年的麥格理夫（Fred McGriff）後，首位明星賽先發一壘手。

亞瑞納多連續3連成為明星賽先發球員。

美聯內野手先發名單有得票率47.1％的紐約洋基捕手桑傑士（Gary Sanchez）、得票率49.2％的克里夫蘭印地安人一壘手桑塔納（Carlos Santana）、得票率38％的洋基二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、得票率42%的明尼蘇達雙城二壘手波蘭科（Jorge Polanco）、得票率49.1%的休士頓太空人布里格曼（Alex Bregman）。

這是桑塔納第一次參加明星賽，是印地安人1999年的湯米（Jim Thome）後，第一位在明星賽先發的球員。

指定打擊是代替投手打擊的球員，這項制度只在美聯執行，遊騎兵的彭斯（Hunter Pence）在這次票選脫穎而出。

美聯外野先發陣容包括得票率25.5%，得票數全聯盟第一，洛杉磯天使的楚勞特（Mike Trout）、得票率15.7%的太空人斯普林格（George Springer）、太空人布蘭特利（Michael Brantley）以10.8%得票率，擊敗洋基得票率9.9%的賈吉（Aaron Judge）。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080628